«الكاثوليكي للسينما» يؤجل احتفالية «يوم العطاء» بسبب كورونا

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إرجاء احتفالية "يوم العطاء" الـ12، والذي كان مقرر إقامتها الجمعة المقبل، لحين إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف: "حفظ الله مصر وشعبها والعالم أجمع من كل سوء، ويُنجي البشرية من الأمراض والأوبئة".يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وبعد قرارات الكنائس والمساجد بمنع التجمع وإغلاق قاعات المناسبات للحد من التجمعات.