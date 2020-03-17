تركيا تعلن وفاة أول حالة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 98، مؤكدًا أن هناك أول حالة وفاة شهدتها البلاد، بحسب فضائية سكاي نيوز.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اتخذت تركيا حزمة من الإجراءات للتصدي لتفشّي فيروس كورونا في البلاد، شملت تعليق صلوات الجماعة في مساجد البلاد؛ لتجنب انتشار كورونا، وإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد؛ لاحتواء تفشي الفيروس.