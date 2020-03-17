محمد الباز يحذر من تحايل أصحاب المنشآت السياحية على قرار الحجر

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من تحايل أصحاب بعض المنشآت السياحية على القرار الذي صدر بتطبيق العزل الذاتي على العاملين بتلك المؤسسات لمدة 14 يومًا بسبب مخالطتهم لسياح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "إن القرار صدر ببقاء العاملين في المنشآت السياحية في أماكنهم 14 يوما، وهناك معلومات أن أصحاب المنشآت السياحية طلبت من العاملين أن يرحلوا لأن العمل توقف".وطالب الباز، الجهات التي اتخذت القرار، بمتابعة تطبيقه، حتى لا يختلط العاملين في مجال السياحة بآخرين.