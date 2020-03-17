«سعفان»: تحديد آلية تقليص عمالة القطاع الخاص خلال ساعات

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص يمثل نحو 23 مليون عامل، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، مع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي للعمل، لبحث آلية التعامل مع العاملين في القطاع الخاص، عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقليص عدد العمالة في القطاع الحكومي كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس الكورونا.وأضاف سعفان، خلال لقاء تليفزيوني للوزير بالقناة الأولى، في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن اتحاد الصناعات طلب مهلة حتى ظهر غد الأربعاء، لاتخاذ القرار اللازم بشأن تقليص عدد العمالة في المنشآت الخاصة يمنحهم إجازات استثنائية حتى نهاية مارس الجاري.