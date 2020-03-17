رد قوي من «الباز» على المطالبة بالإفراج عن 60 ألف سجين

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور من الحملة الموجّهة والمُطالبة بالإفراج عمّا أسماهم "المعتقلين"، قائلًا:"دايمًا يقول فيه 60 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية، هم الـ60 ألف دول ماركة لا بتقل ولا بتزيد؟"وأضاف الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور:"أتمنى ميبقاش فيه حد في السجون، لكن هؤلاء ناس تجاوزا القانون أساءوا للبلد ارتكبوا ما يمس الأمن الوطني، ولا يوجد في مصر ما يحمل صفة معتقل".وأكد أن الحملة التي يشنّها الإخوان ومناصريهم؛ للمطالبة بالإفراج عن سجنائهم في محاولة لاستغلال فيروس كورونا، يهدف من خلالها أن يقول "إن مفيش دولة".واختتم رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور تصريحاته المتلفزة قائلًا:"إن ما نسبته الجزيرة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بأن هذه حملة موجهة هو مفبرك، والوزير لم يقله، لكن الحقيقة أنها بالفعل حملة موجهة تستهدف النَّيل من الدولة".