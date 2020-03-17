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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالوادي الجديد: «أتمنى زيارة بيت الله»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:44 م
الأم المثالية بالوادي
الأم المثالية بالوادي
محمد علي مهدي
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حصلت عزيزة محمد مسعد عمران، على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، والتي توفي زوجها بعد زواجهما بعامين إثر حادث أليم خلال عمله بمحطة الكهرباء، وكان يبلغ الابن الأكبر سنة واحدة، والابن الأصغر لا يتعدى عمره أيام، صبرت الأم وكافحت وعلمت أولادها ورفضت الزواج نهائيا.

تبلغ عزيزة الأم المثالية 59 سنة وهي من أهالي مركز باريس في الوادي الجديد، والتي كافحت وعانت كثيرا في حياتها وتحملت المصاعب في تربية أبنائها، وأدركت أنه لا يوجد بديل غير التوفيق بين عملها وبين عمل المنزل، ورفضت الزواج وقررت أن تعيش لأولادها وحياتها فقط، قائلة: "أمنيتي في هذه الدنيا زيارة بيت الله الحرام".

حصلت عزيزة على دبلوم زراعة وتعمل مشرفة نشاط في مدرسة باريس الابتدائية القديمة، ولديها من الأبناء ولدان، الابن الأكبر محمد ناجي محمد إبراهيم، دراسته في كلية التربية الرياضية بتقدير جيد جدا وأتم الخدمة العسكرية بتقدير قدوة حسنة، حيث يستكمل محمد الماجستير في كلية التربية الرياضية، بينما الابن الأصغر رأفت ناجي محمد إبراهيم، والذي أتم دراسته في كلية التربية الرياضية وهو الآن يؤدي الخدمة العسكرية لحماية وطنه العزيز مصر.

وأضافت أن هذا العام هو الأخير في حياتها العملية وقاربت على سن المعاش خلال الشهرين المقبلين وتكريمي كأم مثالية أمر أسعدني جدا وكلل مشوار كفاحي بتقدير وزارة التضامن والمجتمع والمحافظة لي.
الأم المثالية بالوادي ا
الأم المثالية بالوادي ا
الأم المثالية بالوادي ا
الأم المثالية بالوادي ا

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