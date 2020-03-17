نجوى كرم تكشف كواليس «ذا فويس سينيور»

قالت نجوى كرم إن البرنامج ذا فويس سينيور، الذي من المقرر أن ينطلق في 21 مارس الجاري، على قناة إم بي سي سيكون مختلف عما قُدم من قبل، مضيفة: "بالنسبالي التجربة مميزة وبها الكثير من الأحداث المشوقة، والتي تسعدني كثيرًا".وتابعت: "أعلم أن الجمهور سوف يتفاجئ بمستوى المشاركين في البرنامج، كما أنني أوعده بالعديد من المفاجأت التي ستكون مع بداية الحلقات".واختتمت: "قررت أن أدخل معركة "ذا فويس سينيور" لأنني شعرت أنني لم أخوض طوال حياتي معركة أصوات باحته، خصوصًا مع تجاوز أعمارهم الـ 60 عامًا وهذا تحدي كبير منهم، وتعلمت من ذلك المصابرة على موهبته والصبر".