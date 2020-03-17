عبد الهادي: تخفيض أسعار الكهرباء ينقذ «مصر للألومنيوم» من الخسائر

قال محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إن قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء للصناعة للجُهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتخفيض سعر الغاز الطّبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الأخبار السّارة والمبشرة للغاية، خاصة للمصانع التي تعتمد على الكهرباء والغاز مثل مصر للألومنيوم.أضاف عبدالهادي، لـ«الدستور»، أن الشركة طالبت مرارًا وتكرارًا تخفيض سعر الكهرباء؛ نظرًا لأنه من المدخلات الرئيسية للإنتاج وتخفيضه سينقذ شركة مصر للألومنيوم من الخسائر، خاصة في ظل الظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد الآن، مؤكدًا أن إصدار قرار دعم الصناعة سيعظّم من حجم الناتج القومي للدولة وزيادة التصدير والتوسع بالأسواق الخارجية.أشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الدول المتقدمة تقدم دعمًا دائمًا لصِناعتها؛ نظرًا لأن نمو اقتصاد أي دولة مرهون بالتنمية الصناعية.