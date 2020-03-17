ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ337 حالة

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 337 حالة.وأوقفت وزارة الصحة لدى الاحتلال، في وقت سابق اليوم حركة المواصلات العامة.وبدأ، الثلاثاء، سريان حالة الطوارئ لدى الاحتلال بعد مصادقة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود عليها، أمس، في ظل الارتفاع المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الداخل.وصادق نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق على تجنيد 2500 جندي من قوات الاحتياط، للمساعدة في عمليات مواجهة انتشار فيروس كورونا.