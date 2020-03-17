«كورونا» يغلق الحدود البرية بين تونس والجزائر

اتفق رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، مع نظيره التونسي إلياس الفخفاخ، على الغلق المؤقت للحدود البرية بين البلدين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في إطار الترتيبات المتخذة من البلدين من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.وذكرت رئاسة الحكومة الجزائرية، في بيان أنه "تطبيقًا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبّون، اتفق الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، على قرار باتفاق مشترك يقضي بغلق الحدود البرية بين الجزائر وتونس، في إطار الترتيبات المتخذة من طرف البلدين من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلدين”.أضاف البيان أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ومؤقتا وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، مؤكدًا أنه لن يؤثر مطلقا على روح الصداقة والأخوة بين الشعبين الجزائري والتونسي ولا على التعاون المثالي بين البلدين.