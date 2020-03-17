محافظ الدقهلية يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، القرار رقم 184 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.وجاء فى مادته الأولى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور مندوب من الصحة والطب الوقائي والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء حتى يوم 31 مارس الحالي.كما شمل القرار تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بعضوية رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق ومراكز الشرطة والأقسام والشئون الاجتماعية مع التنسيق الكامل بينهم.وشمل القرار أن تكون مهمة تلك اللجان غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية ومراكز التدريب وأي تجمعات، وغلق جميع أسواق الماشية على مستوى المحافظة، وكذلك جميع الأسواق على مستوى المراكز والقرى وتشديد الرقابة على بيع المنظفات والمطهرات وجميع الصيدليات وجميع أسواق السلع الغذائية، ومتابعة غلق الكافيهات ومصادرة الشيش.كما شمل القرار متابعة الوافدين للمحافظة من الخارج والداخل وعمل تقرير متابعة للحالة الصحية لكل وافد منهم وعلى الخصوص الوافدين من مركز بلقاس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو جميع السيارات الداخلة والخارجة على مداخل ومخارج المحافظة ونحو المسافرين على الطرق، وعلى وجه الخصوص القادمين من مركز بلقاس والتنسيق مع المحافظات المجاورة لعدم نقل الحيوانات البرية، على أن يتم تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.