الباز يطالب بإغلاق الكباريهات لمواجهة «كورونا»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا أمام خطر لن ننجو منه إلا بالالتزام، مناشدًا المواطنين الالتزام بتعليمات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لما الدولة تقول بلاش تجمعات، يبقى بلاش تجمعات، مش كل تجمع لازم يسمع اسمه عشان يقفل".وأردف: "كباريهات الهرم شغالة والناس داخلة وخارجة، المسئولين يشوفوا موضوع الكباريهات، لأن الناس موجودين كثير".