محمد مهران يطالب بإعادة انتخابات المحامين: «شابها عوار»

قال محمد مهران، المُحامي بالنقض، المرشّح على منصب نقيب المحامين، إنه رغم تقدمه في الأصوات وحصوله على المركز الثالث، حسبما دلت نتائج الفرز في بعض اللجان، إلاّ أنه يطالب بوجوب إعادة الانتخابات بُرمّتها، نظرًا لما شاب العملية الانتخابية من أوجه عوار وبطلان.أضاف مهران، في بيان الثلاثاء، أن هذه الأوجه تمثلت في عدم معرفة المرشحين مسبقًا باللجنة المشرفة على الانتخابات، وعدم تمكنهم من تقديم أية شكاوى أو ملاحظات لديها، وعدم معرفتهم بأعضاء الجمعية العمومية وسيطرة مرشح واحد على كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابات.وشدد: العملية الانتخابية شابها العوار ويجب إعادة الإنتخابات، ويكون ذلك تحت إشراف لجنة محايدة يجتمع كافة المرشحين على اختيارها.