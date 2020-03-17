تعقيم مبنى مجلس مدينة البياضية في الأقصر (صور)

طهرت فرق الرش مبنى مجلس مدينة البياضية، حرصًا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المبانى الحكومية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، إلى استمرار عمل غرفة العمليات بالمركز والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.