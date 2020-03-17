غدًا.. تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة 200 مصري من الكويت

أعلن سفير مصر بالكويت طارق القوني، تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة نحو 200 مواطن مصري من العالقين في الكويت إلى القاهرة، ظهر غدٍ الأربعاء، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية.أضاف القوني، في تصريح مساء اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.وأشار إلى أن القنصلية المصرية، ستتابع تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، اتساقًا مع ما ورد في بيانها الصادر أمس الإثنين، ووفقًا لعدد الطلبات التي سيتم تسجيلها.وأعرب سفير مصر لدى الكويت، عن شكره وتقديره للتعاون المستمر مع السلطات الكويتية، وسرعة استجابتها لتسيير رحلات استثنائية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين.