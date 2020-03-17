رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة 200 مصري من الكويت

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:03 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلن سفير مصر بالكويت طارق القوني، تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لعودة نحو 200 مواطن مصري من العالقين في الكويت إلى القاهرة، ظهر غدٍ الأربعاء، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية.

أضاف القوني، في تصريح مساء اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية، ستتابع تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، اتساقًا مع ما ورد في بيانها الصادر أمس الإثنين، ووفقًا لعدد الطلبات التي سيتم تسجيلها.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت، عن شكره وتقديره للتعاون المستمر مع السلطات الكويتية، وسرعة استجابتها لتسيير رحلات استثنائية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين.

موضوعات متعلقة

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

موعد بدء اختبار كادر المعلم بمعرفة الاكاديمية المهنية للمعلمين

الباز يطالب بإغلاق الكباريهات لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الباز يطالب بإغلاق الكباريهات لمواجهة «كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«بيتنا اتخرب».. كيف أثر «كورونا» على عمال الحدائق العامة؟

قفازات وكُحل.. شاب يحارب «كورونا» بالدليفري المجاني (فيديو)

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس

«العابرة» لـ إبراهيم عبد المجيد الأكثر انتشارا في مصر

24 مارس.. «العربية للأبحاث» تناقش «حكايات حارس الكتب»

طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق