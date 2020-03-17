بوتين يوقع مرسومًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 22 أبريل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 أبريل في جميع أنحاء البلاد.وجاء في نص المرسوم بحسب المكتب الصحفي للكرملين: "تحديد الـ 22 أبريل 2020، يوما للاستفتاء في جميع أنحاء البلاد بشأن مسألة الموافقة على تعديلات دستور روسيا، المنصوص عليها في المادة 1 من القانون الروسي حول تعديل دستور روسيا الاتحادية بشأن تحسين تنظيم بعض المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة"​​​.وخلصت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان، يوم أمس الاثنين، إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني.