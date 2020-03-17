سعفان: إصدار قرارات حول العاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم من «كورونا»

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارات تشمل كل العمالة بالدولة كجهاز إداري وقطاع أعمال، وكان لزامًا أن يكون هناك تحرك سريع بالقطاع الخاص وتم عقد اجتماع اليوم حضرته كل الجهات لكي نناقش تطبيق آلية على القطاع الخاص وفقًا لرؤية القطاع الخاص لكي نحمي المواطن المصري من فيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اتحاد الصناعات طلب استطلاع رؤية الغرف الخاصة به، وتم إعطاؤه فرصة للغد وسيعقد اجتماعا غدًا في الساعة الثانية ويتخذ فيه القرار.وأكد أن عدد العاملين في مصر 28.5 مليون، منهم 4 ملايين في القطاع العام، و23.5 مليون في القطاع الخاص وهو القوام الأساسي للعمالة في مصر.