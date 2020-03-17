الباز يستعرض قرارات الحكومة لمواجهة «كورونا»

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تمت خلال ساعات الماضية، من أجل دعم المواطنين، واتخاذ خطوات قوية لمواجهة فيروس كورونا.وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور، إن القرارات الخاصة بقطاع الصناعة، هي خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل.وتابع: "تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات".وأشار إلى أنه من ضمن القرارات أيضا ما هو متعلق بالبورصة، والتي جاءت كخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1-1-2022.