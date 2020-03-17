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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نصائح من الشيف علاء الشربيني لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:28 م
علاء الشربيني
علاء الشربيني
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قدم الشيف علاء الشربينى نصائح مهمة، للتعقيم والنظافة الشخصية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، فيما يتعلق بالأكل والمطبخ.

وسلط علاء الشربينى خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذى يقدمه على قناة ON الإثنين من كل أسبوع، الضوء على كيفية غسل اليدين للوقاية من الفيروس، وطرق الحماية والنظافة الشخصية عبر الجيل المطهر والكحول 70% والخل لتطهير الأسطح، بالإضافة إلى الكلور والفلفل الأسود.

وأوضح الشربينى، أنه يمكن تجربة جودة المنتج عن طريق إحضار طبقين فارغين، الأول به فلفل أسود مجروش، ويتم وضع بعض المياه عليه، وفى الطبق الآخر يتم وضع الجيل، حيث يتم غمس إصبع فى الماء والفلفل وبعدها وضعه فى الجيل ولو كان بجودة جيدة سينتقل الفلفل الأسود إلى الطبق الآخر ويلتصق بالجيل فورًا.

وبعدها وضع علاء الشربينى إصبعه المغموس فى الجيل بطبق المياه ليجد الفلفل الأسمر ابتعد بشكل واضح عن الإصبع وهو ما يؤكد جودة المطهر.

أما الخل، فأوضح الشيف أن الخل يمكن أن يخفف بالمياه لتعقيم الأسطح، أما الكلور فيتم إحضار لتر مياه وفنجان كلور ومزج الإثنين سويًا ويتم غسل مقابض المطبخ أو المستلزمات المعدنية التى يمكن أن تلتقط فيروسات أو بكتيريا.

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