استشارى أوبئة بالصحة العالمية: لم يثبت انتكاسة المتعافين من كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن انتشار فيروس كورونا لايزال في عدد محدود من الدول مقارنة بالعالم، حيث انتشر في 150 دولة.ولفت خلال مداخلة مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن انتقال الفيروس في كثير من الدول مازال محدودا للغاية ومصر من ضمن تلك الدول، مردفًا: "نتمنى أن تستطيع الدول أن تبقي الوضع على ما هو عليه".وأوضح أن الأبحاث مازالت جارية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا وأمس كانت تجرى أول تجربة للقاح أمريكي سيتوفر بعد عام في حال نجاحه.وأردف: "إذا استمرت التجمعات غير الآمنة، سنواجه مشكلة كبيرة".وعما إذا كان يمكن انتكاسة أي مريض شفي من فيروس كورونا، قال أمجد: "أي مرض فيروسي يكسب الشخص مناعة، ومن الصعب الجزم بفترة المناعة، لكن هناك حالات قليلة جدًا واستثنائية التي تم الإبلاغ عنها بانتكاسة، ولم يثبت هل انتكاسة أم أنه لم يشف من البداية".