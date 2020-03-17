«مصر للسياحة»: تأجيل ضريبة المنشآت ينشّط قطاع السياحة

قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة، إن إصدار الحكومة عددًا من القرارات الإيجابية مساء اليوم نحو دعم الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تعد خطوة جيدة للغاية.أضاف سعد، لـ«الدستور»، أن قرار تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية 3 شهور سيدعم تلك المنشآت في تخفيف العبء والتكلفة، ويساهم في تنشيط حركة الصناعة والسياحة في مصر.أشار رئيس الشركة إلى أن الصناعات في مصر عانت كثيرًا من عدم حصولها على الدعم اللازم، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها، ومصانع أخرى مازالت متعثّرة.