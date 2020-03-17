«الدستور» تتابع الحرب ضد «كورونا» فى الدقهلية ودمياط والمنيا

الدقهلية:تجهيز 112 سرير «عزل وعناية».. تحاليل لـ4860 مشتبهًا به.. والأهالى يؤكدون الالتزام بالتعليمات

دمياط: غرفة عمليات وخط ساخن ولجان يومية.. فحص أطقم السفن.. وإلزام عمال المخابز بارتداء الكمامات





المنيا: إلغاء احتفال العيد القومى.. تعليق لقاء المحافظ الأسبوعى بالمواطنين.. وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

اتخذت الدولة إجراءات احترازية منذ اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، وفرضت تشديدات صارمة على المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ لمنع تسلل الوباء إلى داخل البلاد، وأسهمت تلك التدابير فى الحد من الإصابات، مقارنة بدول عديدة وكبرى تفشى فيها الفيروس.ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن الدقهلية ودمياط والمنيا من أكثر المحافظات تعرضًا للإصابة، ومن ثم اتخذت إجراءات صارمة لحصار الفيروس فى تلك المحافظات.وراهنت محافظة الدقهلية، التى سجلت حالتى وفاة بالفيروس لمصريين، على وعى المواطنين، وبدأت التعامل مع الأزمة بتوفير كل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، وإعلان حالة الطوارئ لمكافحة العدوى، ونشرت فرقًا وقائية لتعقيم المبانى الصحية، إلى جانب سحب عينات من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها.وقررت محافظة المنيا إلغاء احتفالها بعيدها القومى، وحظر التجمعات، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ومنع تدخين «الشيشة» على المقاهى والكافيهات.وفى دمياط، التى يمكن أن تكون أكثر عرضة للفيروس لطبيعتها الساحلية وتوافد السفن عليها، فقد تم تخصيص غرفة عمليات وخط ساخن ولجان يومية، فضلًا عن فحص أطقم السفن القادمة قبل دخول الموانئ.تتصدر الدقهلية خطة مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، فى ظل تسجيل وفاتين بالفيروس من أبناء قرية «السماحية الكبرى» التابعة لمركز بلقاس بالمحافظة، وإعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأول، وضع ٣٠٠ أسرة من مواطنيها تحت الحجر الصحى.ووصف محمود فوزى، مدرس بمدرسة السماحية للتعليم الأساسى، قرار غلق المدرسة بـ«الصائب ١٠٠٪»، لمنع انتشار المرض بين الطلاب والمدرسين، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من جميع المدرسين والطلاب للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.وأكد المدرس أنه عزل نفسه عزلًا ذاتيًا، حفاظًا على كل من حوله فى القرية، لحين وصول نتائج التحاليل الخاصة به، سواء بالسلب أو الإيجاب، مختتمًا بقوله: «هذا الفيروس ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن التغلب عليه إلا بالتمسك بالدين والالتزام بتعليمات وزارة الصحة».وفى إطار المواجهة، قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منع «الشيشة» فى المقاهى والكافتيريات، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.وكشف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان فى الدقهلية، عن نشر عدد من فرق الطب الوقائى داخل مركز بلقاس، لتطهير كل المناطق العامة هناك، بجانب عقد فرق التثقيف الصحى جلسات توعية لأهالى قرى المركز، تتضمن شرحًا لطرق الوقاية من الفيروس، والتعامل مع الحالات المشتبه بها، وأساليب تطهير المنازل والنظافة الشخصية.وقال «مكى» إنه تم سحب ٤٨٦٠ عينة للمشتبه فى اختلاطهم بالمصابين بالفيروس، مع تطبيق إجراءات العزل الصحى على ٣٠٠ أسرة فى قرية «السماحية الكبرى» التى شهدت أول وفاة، بجانب تخصيص ٨٩ سرير عزل و٢٣ سرير عناية مركزة للحالات الحرجة، فى ١٣ مستشفى بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة احترازية لمنع انتشار المرض، عن طريق عزل المشتبه فيه داخل المستشفى وسحب عينة منه، لحين ورود نتيجتها.وأضاف وكيل «الصحة»: «طبيب الاستقبال على علم ودراية بالإجراءات الوقائية، واستخدام المهمات اللازمة التى تحول دون إصابته بالفيروس، مع تنفيذ خطة محكمة لعدم إصابة مرضى الفشل الكلوى، الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالفيروس، من خلال تخصيص أبواب طوارئ لهم».بدوره، كشف الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن وضع جداول عمل تتضمن حضور نصف قوة العاملين فى الجامعة، والتبديل بينهم بالتناوب، خلال فترة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتقليل الأعداد الموجودة فى الجامعة.وشدد على توافر مستلزمات التعقيم والكشف على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، داخل المستشفيات الجامعية، مع توعية كل العاملين بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب اتباعها حال الاشتباه بإصابة أحد المرضى بالفيروس، بجانب طرق التواصل مع فرق الترصد ومكافحة العدوى الموجودة فى كل مستشفى ومركز على مدى ٢٤ ساعة.وقررت مديرية التربية والتعليم إغلاق مدرستى «بلقاس الإعدادية» و«السماحة الابتدائية والإعدادية»، فى بلقاس، مع عزل الطلاب والمعلمين بهما ١٤ يومًا كإجراء احترازى، وذلك بالتزامن مع قيام إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد وائل الشربينى، بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.وأعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، توجيه حملات مكثفة للتصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار، أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، الذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر. وقال «دايرة»: «تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى حول التلاعب فى أسعار المطهرات والمستلزمات الطبية، وشن حملات مكثفة على الصيدليات ومحلات بيع المطهرات، مع مقارنة الأسعار بالفواتير، وتوقيع مخالفة وتحرير محضر لكل من يستغل المواطنين».وبالنسبة إلى أهالى المحافظة، انقسمت ردود الفعل بعد التطورات الأخيرة إلى ٣ اتجاهات، الأول تعامل فيه الأهالى مع الأمر بمنتهى الجدية، وبمتابعة مستمرة والتزام لكل تعليمات وبيانات وزارة الصحة، وأهمها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.الاتجاه الثانى مثله عدد كبير من الشباب والسيدات، حيث تجدهم فى كل عمارة سكنية وشارع يبتكرون أساليب جديدة لمساعدة الغير وتوعيته بخطورة الأمر، فتطوع بعضهم لتوزيع زجاجات كحول صغيرة على أهالى منطقتهم، وآخرون وضعوا مناضد عليها صنابير مياه صغيرة وصابون لغسل الأيدى فى الشوارع، بينما طبع آخرون على نفقاتهم الشخصية تعليمات وطرق الوقاية من الفيروس.الفئة الثالثة وهى قليلة، لكنها الأخطر غير واعية بخطورة الأمر، ووجدت فى وقف الدراسة فرصة للتنزه وقضاء الوقت خارج المنزل، وإن كان قرار غلق النوادى يحد من تصرفهم هذا.كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن أن هناك ١٠ حالات إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، تم رصدهم ونقلهم إلى الحجر الصحى بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، فيما يتم رصد أى حالات مصابة لسرعة التعامل معها.وأضاف المحافظ، لـ«الدستور»، أنها تواصلت مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة للإعلان عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن طرق الوقاية من المرض وتقليل التجمعات، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز مستشفى اليوم الواحد فى مدينة رأس البر بدمياط ليتم نقل أى حالات مصابة له، والتعامل معها.وأشارت إلى عقدها اجتماعًا طارئًا مع مدير الأمن وسكرتير عام المحافظة؛ لوضع خطة التعامل فى ظل تزايد أعداد الحالات المصابة، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة.من جهته، قال الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الصحة بدمياط، لـ«الدستور»، إن خطة المواجهة بدأت بالفعل بتطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية، وحصر احتياجات المستشفيات وإتمام جميع الاستعدادات لمواجهة أى طوارئ قد تحدث.وكشف الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بدمياط، لـ«الدستور»، عن أنه تم رفع حالة الطوارئ لرصد أى حالات مصابة، مع تجهيز مستشفى اليوم الواحد فى رأس البر بدمياط، لتلقى الحالات المصابة.وأكد الدكتور عمرو السيد، مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر بدمياط، أن المستشفى تم تجهيزه وسيكون جاهزًا لاستقبال أى حالات مصابة خلال فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة، حيث تمت زيادة أعداد الأسرة والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين.ويعد ميناء دمياط إحدى المناطق التى يكثر بها نسب المخالطين، حيث يستقبل يوميًا العديد من سفن الحاويات والبضائع من جميع أنحاء العالم، وبدأت إجراءات تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية مع أطقم السفن القادمة إلى الميناء من قاطرات ولنشات، وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة.من جهته، قال اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إن مديرية الأمن شنت حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وكذا رصد الأنشطة التعليمية غير الحكومية والتعامل الفورى لغلقها وتشميعها لمنع التجمعات، وأسفرت الحملات عن غلق ١٨٨ مركزًا للدروس الخصوصية بالشمع الأحمر. وقال شريف بدوى، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بدمياط، لـ«الدستور»، إنه تم إخطار جميع المخابز للرقابة على اتخاذ إجراءات الوقاية من الفيروس، وإلزام العاملين بالقفازات الطبية والكمامات ومراعاة النظافة والشروط الصحية.ولفت النائب محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إلى أنه تم إصدار خطاب يطالب التجار بعدم تخزين السلع أو حجبها والتزم به التجار، مشددًا على أنه لا زيادة فى الأسعار.أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، مع تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، بهذا الخصوص، وتعليق الدراسة وتعقيم وتطهير جميع المنشآت والمدارس الحكومية.وقال إنه تم تعقيم وتطهير مبنى ديوان عام المحافظة وجميع المكاتب والإدارات والوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، وكذلك الوحدات القروية، مع منع تدخين الشيشة داخل المقاهى والكافيهات والمحلات العامة، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بالمنيا، وتنظيم حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٢٤٤ مركزًا.وأشار إلى أن القرارات تضمنت إلغاء فعاليات احتفالات المنيا بعيدها القومى، الذى يجرى الاحتفال به فى ١٨ مارس من كل عام، مع تعليق اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى كان يجرى عقده مع المواطنين للاستماع لشكاويهم ومطالبهم.ولفت إلى أنه كلف إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى إلكترونيًا، منوهًا بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولى الصحة بالمحافظة، لمتابعة جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بالفيروس، مع متابعة تدريب الفرق الطبية للاطمئنان على معرفتهم بطرق التعامل مع الفيروس.وفى جامعة المنيا، أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن، رئيس الجامعة، تعليق كل الفعاليات من مؤتمرات وأنشطة، ومن بينها إيقاف فعاليات مهرجان «شبابنا قادر»، الذى كان سيجرى تنظيمه، فى الفترة المقبلة.كما أكد جاهزية جميع المستشفيات الجامعية وتوفير غرف عزل مؤقتة بها، مع التواصل الدائم والمستمر بين الجامعة ومديرية الصحة للإبلاغ عن أى حالة، نافيًا ما تردد عن وجود حالات إصابة أو وفاة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية.وقال: «الجامعة قسمت العاملين بها إلى قسمين، ضمن قرار تخفيض العمالة بنسبة ٥٠٪، مع استثناء مديرى العموم ومديرى الإدارات والقيادات الجامعية، بالإضافة إلى استغلال خلو الكليات والمعاهد والمدن الجامعية من الطلاب لرشها وتعقيمها».أما الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمنيا، فذكر أن المديرية وزعت المطهرات ومواتير الرذاذ على جميع الإدارات البيطرية لتعقيم وتطهير المبانى، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض أعداد العاملين وصل إلى المديرية، وأنها فى انتظار تلقى التعليمات والإجراءات العملية لتنفيذه».أما محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، فأشار إلى أن المديرية شنت حملة، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتفتيش الصيدلى، بالإضافة إلى مباحث التموين، لضبط التجار الذين يستغلون الأزمة الحالية، لافتًا إلى توافر كل السلع الغذائية وغيرها بأسعار طبيعية، مع محاولة إيقاف استغلال البعض للأزمة من أجل رفع أسعار الصابون والمنظفات وغيرهما.من جانبه، أشاد عامر عبدالصبور، موظف وأحد أبناء المنيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليق الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لـ«كورونا»، فى إطار حرصه على صحة جميع المواطنين، وأبنائه من الطلاب والطالبات.وطالبت منى زين، موظفة بمديرية الرى بالمنيا، بإذاعة المواد التعليمية المتوافرة على قنوات التليفزيون، وعلى رأسها القناة السابعة الخاصة بالصعيد.