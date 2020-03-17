مصرع مسن فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

لقي مسن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع شخصين بشبرا الخيمة، بسبب الخلاف على ملكية منزل وجري نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشارين عمرو عوض رئيس النيابة وجمال حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث وتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي، وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي والطب الشرعي للفحص.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.وانتقلت على الفور الأجهزة وتبين مصرع ألكسان. ن غ بطلق ناري في مشاجرة. مع عاطف ع. ونيسان. ش حيث أطلق المتهم الأول الرصاص على المجني عليه من طبنجة حلوان كانت بحوزته.وكشفت التحريات عن أن سبب الحادث خلاف على ملكية منزل بشبرا الخيمة، حيث نشبت مشاجرة بين المتهمين والقتيل، فأطلق المتهم الأول الرصاص فأردى المجني عليه قتيلا.