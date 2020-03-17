رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع مسن فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:09 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
طباعة
لقي مسن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع شخصين بشبرا الخيمة، بسبب الخلاف على ملكية منزل وجري نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشارين عمرو عوض رئيس النيابة وجمال حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث وتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي، وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي والطب الشرعي للفحص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.

وانتقلت على الفور الأجهزة وتبين مصرع ألكسان. ن غ بطلق ناري في مشاجرة. مع عاطف ع. ونيسان. ش حيث أطلق المتهم الأول الرصاص على المجني عليه من طبنجة حلوان كانت بحوزته.

وكشفت التحريات عن أن سبب الحادث خلاف على ملكية منزل بشبرا الخيمة، حيث نشبت مشاجرة بين المتهمين والقتيل، فأطلق المتهم الأول الرصاص فأردى المجني عليه قتيلا.

موضوعات متعلقة

عيون الظلام كيف تنبأت رواية "The Eyes of Darkness" بانتشار كورونا

«الصحة»: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تجيب

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الباز: الدولة قد تتخذ قرارات «أكثر صرامة» لمكافحة كورونا

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«بيتنا اتخرب».. كيف أثر «كورونا» على عمال الحدائق العامة؟

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

كل ما تريد معرفته عن رابط منصة نيوتن التعليمية وزارة التربية العراقية

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس

24 مارس.. «العربية للأبحاث» تناقش «حكايات حارس الكتب»

طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق

نادي فصول الكاتب يناقش رواية «كل شيء علي الجبهة الغربية» الخميس