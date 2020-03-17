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رئيس التحرير التنفيذي
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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: ما ارتكبته «الجارديان» فى حق مصر يرقى لمستوى الجريمة الجنائية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:09 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ببيان الهيئة العامة للاستعلامات، والتي ردت فيه على أكاذيب جريدة الجارديان البريطانية حول أعداد المصابين بكورونا في مصر.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الهيئة العامة للاستعلامات سحبت اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان" في مصر، وطالبت الصحيفة، بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه، طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية.

ولفت الباز، إلى أنه في حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

وأضاف الباز، أن الهيئة قررت توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسه.

وأوضح الباز، أن هذا الإجراء مهم جدا وفي توقيت مهم جدا، للرد على الأخطاء والأكاذيب التي روجتها هذه الصحيفة البريطانية ضد مصر.

وواصل: أن ما ارتكبته الجارديان في حق مصر بنشر تقرير كاذب حول مصابي كورونا، يرقى لمستوى الجريمة الجنائية، لأنه من شأنه إثارة الفزع داخل مصر، لأن الرقم كان ضخما، ولأنه يضرب مصداقية الحكومة بهذا الأمر.

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