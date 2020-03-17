أحمد موسى يفضح الإخوان ويكشف فبركة صور مرضى كورونا (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى صورا روجتها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية كذبا على أنها لمرضى كورونا في مصر.وقال أحمد موسى خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن حقيقة الصور والشائعات التي تروج لها القنوات المعادية لمصر تعود إلى صور تم التقاطها في الجزائر، وعرض على الهواء موقع «الجزائر الآن» الذي بث نفس الصور.وأوضح أن الصور تعود إلى منطقة بريكة بولاية «باتنة» إحدى الولايات بالجزائر، وأن بعض الصفحات الجزائرية أكدت أن هؤلاء الشباب يدعون المرض ويمثلون وأنها ليست حقيقة وعابت عليهم ذلك.وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية، ما زالت تنشر الشائعات والكذب، لنشر الفوضى والفرقة بين أبناء الشعب المصري.