صيدلى يكشف سبب اختفاء الكمامات والكحول من الأسواق

قال الدكتور مصطفى السلاموني طبيب صيدلي، إن سبب اختفاء الكمامات من الصيدليات هو عدم وجود كمامات لدى الموردين وكذلك الكحول، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون الظروف إضافة لغلاء الأسعار.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن أسعار الماسكات ارتفعت كثيرا والصيدلي يضطر إما أن يؤدي خدمة بالسعر المتاح أو يمتنع عن بيعها، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تسأل على الأسعار قائلا: "احنا كصيادلة في غنى عن هذا لأننا لا نستطيع أن نبيع بالأسعار المقررة نظرا لارتفاع الأسعار".وتابع: "المنتجات تذهب لكبار التجار في السوق، إضافة أن هناك إقبالا شديدا من الجمهور، والصيدليات ليس لها أي دخل"، مشيرا إلى أن زجاجة الكحول ارتفع سعرها 10 أضعاف.