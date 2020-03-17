محافظ الغربية يطالب الأحزاب والمجتمع المدنى بالتكاتف لمواجهة كورونا

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين في التكاتف من أجل مواجهة فيروس كورونا والعمل على انحساره وعدم تفشيه في مجتمعنا.وأكد المحاسب محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أنه تم تدشين حملة موسعة لمساعدة المسئولين في التصدي لفيروس كورونا.وأضاف عريبي خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد حماد أمين التنظيم وقيادات الحزب بالغربية؛ لبحث إجراءات توزيع كميات كبيرة من مواد التطهير من كحولات وكلور وكمامات وخلافه من المواد الاحترازية فور وصول عدد من التريلات المحملة، بهذه المواد لمحافظة الغربية، وذلك لتوزيعها على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.