في خدمتك.. 10 خطوات للوقاية من فيروس كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:04 م
رشا نصرطباعة
في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي يحرص «الدستور» على تقديمها للقراء، نقدم لكم 10 خطوات للوقاية من فيروس كورونا وفقا لوزارة الصحة:
1- غسل الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمر
2- تنجب لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير نظيفة
3- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي
4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة
5- منع التصافح بالأيدي وتبادل القبلات والأحضان
6- البقاء بالمنزل حالة الشعور بالحمى أو السعال
7- في حالة الشعور بضيق التنفس أو السعال الشديد والحمى الاتصال على رقم 105 أو 15335
8- تجنب الاحتكاك بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم
9- الإكثار من تناول الأكلات المقوية للمناعة
10- للاستفسار حول فيروس كورونا الاتصال على رقم 105 و15335
1- غسل الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمر
2- تنجب لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير نظيفة
3- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي
4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة
5- منع التصافح بالأيدي وتبادل القبلات والأحضان
6- البقاء بالمنزل حالة الشعور بالحمى أو السعال
7- في حالة الشعور بضيق التنفس أو السعال الشديد والحمى الاتصال على رقم 105 أو 15335
8- تجنب الاحتكاك بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم
9- الإكثار من تناول الأكلات المقوية للمناعة
10- للاستفسار حول فيروس كورونا الاتصال على رقم 105 و15335