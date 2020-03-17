في خدمتك.. 10 خطوات للوقاية من فيروس كورونا

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي يحرص «الدستور» على تقديمها للقراء، نقدم لكم 10 خطوات للوقاية من فيروس كورونا وفقا لوزارة الصحة:

1- غسل الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمر

2- تنجب لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير نظيفة

3- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي

4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

5- منع التصافح بالأيدي وتبادل القبلات والأحضان

6- البقاء بالمنزل حالة الشعور بالحمى أو السعال

7- في حالة الشعور بضيق التنفس أو السعال الشديد والحمى الاتصال على رقم 105 أو 15335

8- تجنب الاحتكاك بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه بهم

9- الإكثار من تناول الأكلات المقوية للمناعة

10- للاستفسار حول فيروس كورونا الاتصال على رقم 105 و15335