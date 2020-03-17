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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة محلات الهواتف فى السلام للمحاكمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:04 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبدالباسط
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قررت نيابة السلام، إحالة 3 متهمين بسرقة محلات الهواتف المحمولة بأسلوب كسر الباب للمحاكمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة محلات الهواتف المحمولة بأسلوب كسر الباب، وأقروا بسرقتهم لـ٦ هواتف محمولة بذات الأسلوب.

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم السلام، تمكنوا من ضبط ٣ عاطلين سبق اتهامه فى قضايا مواد مخدرة، أثناء قيامهم بمحاولة كسر باب محل بقصد سرقته، حيث عثر بحوزتهم على ٣ سلاح نارى، وأدوات "أجنة وشاكوش ومفكات" لاستخدامها فى كسر الباب.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة محلات الهواتف المحمولة وبيع المسروقات على عملائهم سيء النية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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