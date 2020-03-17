«المسمارى» يعلن التزامه بالحجر الصحى لمدة أسبوعين

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، التزامه بالحجر الصحي من اليوم ولمدة أسبوعين.وكتب المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسئولية العامة وحفاظا على الصحة العامة، وبعد العودة من رحلة عمل خارجية سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة".وأضاف: "خلال الأسبوعين سنتابع كل المستجدات وسنطلعكم عليها أولا بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي".واختتم: "السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء، حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء".