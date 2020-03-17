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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يوزع كمامات ويطلق حملات توعية ضد «كورونا» بالفيوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:02 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن، فرقا للتوعية وتوزيع الكمامات على العاملين بالمصالح الحكومية والمحال التجارية في محافظة الفيوم.

ووزع وفدا من أمانة الحزب بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، الكمامات على العاملين بالمصالح الحكومية والمحال التجارية، وتقديم النصائح لهم حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بإرشادات وزارة الصحة والتعريف بأعراضه والإجراءات المتبعة لمجابهته وأساليب الوقاية والحد من انتشاره.

ضم الوفد أمناء شئون العلاقات الحكومية والمتابعة والتواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والشباب.

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