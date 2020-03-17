أهالى بنها يشاركون فى تعقيم المساجد لمواجهة كورونا

شارك عدد من الشباب في قرية دملو التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، في تعقيم مساجد القرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الشباب في مبادرة شعبية من الأهالي.وأكد الشباب أن الحملة شملت جميع مساجد القرية حفاظا على صحة الأهالي المترددين على المساجد والمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.وأوضح الشباب أن الحملة تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس وأيضا خدمة لأهالي قريتهم والحفاظ عليهم للحد من انتشار الفيروس.كانت وزارة الأوقاف كلفت وكلاءها بالقاهرة والمحافظات بالتنسيق مع نظرائهم في وزارتي الصحة والبيئة؛ لتعقيم وتطهير المساجد للوقاية من فيروس كورونا.