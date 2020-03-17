دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس

تنظم دار العين للنشر والتوزيع، حفل مناقشة وتوقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة والناقدة والكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام رانية خلاف، والصادر عن دار أزمنة بعمان، بمقر الدار بـ4 ممر بهلر شارع قصر النيل، الدور الثالث، في السادسة مساء الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري.ويشارك في مناقشة الديوان الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر.وبحسب الناشر، فقد كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و2019، حيث تحتفي قصائده بالفن التشكيلي، وكتب عدد من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، بالإضافة إلى تشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.وجدير بالذكر أن رانية خلاف تنتمي لجيل التسعينيات٬ صدر لها من قبل نصوص سردية وقصصية نذكر منها: جسد آخر وحيد 1998، ورواية سيرة ذاتية «حكاية الحمار المخطط» عن دار الدار عام 2009، بالإضافة لإسهامها في مجال الترجمة الأدبية.