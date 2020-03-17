الأنبا أغاثون يناقش «الأوبئة من منظور كتابى» ببرنامج «التعليم والعقيدة»

شارك الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة وتوابعها بالمنيا، في الحلقة الثالثة من برنامج "التعليم والعقيدة" الذي تبثه الإيبارشية على موقعها الرسمي.ويناقش نيافته بحلقة اليوم موضوع "الأوبئة من منظور كتابي"، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء "كورونا" بدول عديدة من العالم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.