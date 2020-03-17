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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البنتاجون» يسجل 36 إصابة من موظفيه بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:57 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة رصد الإصابات.

ووفقًا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم البنتاجون، المقدم كريس ميتشل، إنه بالإضافة إلى أعضاء الخدمة، فإن ثمانية مدنيين و12 من التابعين وثلاثة متعهدين كانت إصابتهم إيجابية بـ"كوفيد 19".

على جانب آخر، أثبتت الاختبارات عدم إصابة رئيس القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، الأدميرال البحري كريج فالر، بالفيروس يعد فالر هو أعلى مسؤول عسكري أمريكي يخضع لاختبارات كورونا المستجد.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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