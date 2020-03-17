تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة شقيقان إلى جلسة 19 أبريل المقبل للمرافعة، بعد اتهامهما بقتل سائق توكتوك لسرقته.ترجع أحداث القضية رقم 25040 لسنة 2019 جنايات مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد العثور على جثة شاب بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط المباحث، قيام كل من ع.ع.س، سباك، وشقيقة أ.ع.س، مكوجي، بأن قاموا باستدراج المجني عليه م.م.م، 17 سنة سائق توكتوك، لتوصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة القسم، وحاولوا سرقة التوكتوك خاصته إلا أن المجني عليه قاومهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء سكاكين بعدة طعنات متفرقة وقطعية بالوجه والرقبة والصدر وبمختلف أنحاء الجسم حتى فارق الحياة واستولوا على هاتف المحمول وحاولوا سرقة التوكتوك إلا أنهم عجزوا عن تشغيله وفروا هاربين.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.