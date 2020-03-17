سيد رجب: «الشايب» فى مرحلة الكتابة.. وسعيد بالعمل فى «حبيب»

أبدى الفنان سيد رجب سعادته بمشاركة فيلمه القصير «حبيب» فى الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وبردود الأفعال عليه وقت عرضه، معتبرًا التنويه الذى حصل عليه الفيلم من لجنة تحكيم الأفلام القصيرة «جيد جدًا»، خاصة لمخرج الفيلم الشاب شادى فؤاد.وقال «رجب» لـ«الدستور»، إنه لم يتردد للحظة عند المشاركة فى فيلم قصير على الرغم من نجوميته على الساحة الفنية، وذلك لتحمسه للفكرة والسيناريو المميز جدًا، ولمخرج العمل الشاب، ولكون العمل رومانسيًا كوميديًا مليئًا بالمشاعر الإنسانية، عن رجل اسمه «حبيب» يعيش على ذكرى زوجته.وكشف عن بدئه تصوير مسلسل «تقاطع طرق»، الذى تعاقد عليه فى اللحظات الأخيرة بعدما كان مقررًا عدم المشاركة فى السباق الرمضانى، وهو، من إخراج تامر محسن.وعبر «رجب» عن سعادته بالعمل مع المخرج تامر محسن فى أول تعاون بينهما، خاصة أنه كان يتمنى العمل معه منذ فترة طويلة، حتى أتيحت الفرصة له فى مسلسل «تقاطع طرق»، وكذلك سعادته بالعمل ضمن عدد كبير من الفنانين، من بينهم عائشة بن أحمد، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وقال: «مطمئن وواثق جدًا فى العمل الذى سيقدم فى رمضان، ويا رب نوفق كلنا، ونطلع شغل حلو إن شاء الله».ونفى ما نشر حول مشاركته فى فيلم كوميدى جديد مع الفنان على ربيع، مختتمًا بالحديث عن فيلم «الشايب» وتأكيد أنه قيد الكتابة الآن.وقال وهو يضحك: «الشايب لسه صغير ما زال يحبو.. أول ما يبدأ يمشى سنعلن ذلك فورًا»، رافضًا الكشف عن تفاصيل الفيلم وما إذا كان هناك جزء ثالث من فيلم «ولاد رزق» أم لا.