«التموين»: مصر لديها مخزون سلع أساسية يكفي 9 شهور

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، امتلاك مصر كميات من جميع السلع الغذائية تكفي لمدة 9 شهور.وتابع حسام الدين خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لدينا مخزون من السكر يكفي 7.3 شهر، فضلا عن مخزون من الزيت يكفي لأكثر من 6 شهور، واللحم الحي لمدة عامين».وأشار إلى أن الزحام على السلع كان في بعض السلاسل التجارية بمناطق معينة كالتجمع ومصر الجديدة، مؤكدا أن السلع متوفرة في السلاسل التجارية دون أزمات.