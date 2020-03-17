بومبيو يطالب بكين بالعودة عن قرار طرد صحفيين أمريكيين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين، اليوم الثلاثاء، إلى التراجع عن قرارها طرد صحفيين أمريكيين.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن "آسف للقرار الذي اتخذته الصين اليوم لجهة منع الصحافة العالمية في شكل أكبر من العمل بحرية، الأمر الذي سيكون بصراحة جيدا للصينيين في هذه الاوقات الصعبة حيث في إمكان الإعلام والشفافية أن ينقذا أرواحا".جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد جميع الصحفيين الأمريكيين العاملين بمنافذ "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" الإعلامية، في إجراء انتقامي ردا على القيود الأمريكية المفروضة على وسائل الإعلام الصينية.