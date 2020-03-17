رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

هل النحو «علم»؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:14 م
طباعة
قلت كتير قبل كدا: «القواعد» أنواع، فيه قواعد زى «لكل فعل رد فعل.... إلخ» أو «المعادن تتمدد بـ الحرارة.... إلخ»، دى ما حدش قررها، إحنا هنا سجلنا حاجة «طبيعية»، مش إحنا اللى عملناها، هكذا تسير الأمور.
لكن فيه قواعد تانية، إحنا عملناها لـ تسيير الحياة، زى قواعد المرور مثلًا، «المتجه للخلف يلزم اليسار»، فى دراسة جسم الإنسان النوعين دول من القواعد موجودين، «المعدة تهضم الطعام والقلب يضخ الدم» دى قاعدة، اكتشفها إنسان ما «سميناه طبيب»، مش هو اللى حطها، مش هو اللى قرر دا، دا جسم الإنسان «بـ طبيعته»، شغال كدا.
إنما «تاخد الدوا دا قبل الأكل تلات مرات فى اليوم» دى قاعدة هو «حطها» أو غيره «حطها» وهو بـ يشتغل على أساسها، هو اللى «قرر»، إنه التركيبة دى يتناولها الإنسان دا ومعدته خالية من الأكل.
حيلو! «النحو» هو علم قواعد اللغة، قواعد اللغة دى بقى، من أنهى نوع من القواعد؟ هل هى دراسة اللغة كما هى فى الواقع، ولا قواعد بـ «نحطها» علشان الناس تمشى عليها.
إجابة السؤال دا، والله العظيم تلاتة، ممكن تغير مستقبل المنطقة دى تمامًا، وتنقلها نقلة عمرها، ليه؟ الأغلب الأعم من المصريين والعرب، ويمكن المسلمين كلهم، مش بـ يفرقوا بين النوعين دول من القواعد، مش بس فى اللغة، لكن خلينا نتكلم فى حدودها.
علوم اللغة الحديثة حسب فهمى، بـ تفرق بـ وضوح ودقة وصرامة، بين هذين النوعين من القواعد، هم الاتنين موجودين، بس دا حاجة ودا حاجة، خلينا الأول نقول، هم ليه الاتنين موجودين.
دلوقتى، إحنا عايشين فى دولة مصر، إيه «الواقع» اللغوى فى هذا البلد؟ الإجابة: زيها زى كل البلدان تقريبًا، فيها «لغات» كتير، زى ما شفنا فى بداية كلامنا عن اللغة، محدش يقدر يحصر اللغات فى مصر. طيب، هل اللغات دى ليها «قواعد»؟ طبعًا، مفيش أى لغة فى الدنيا بـ لا قواعد، مفيش. وبـ المناسبة، ماهياش أقل تعقيدًا وصعوبة وكثرة من قواعد ما نسميها «اللغة العربية الفصحى»، صوتيًا وصرفيًا ونحويًا، دا كلامى بعد ما كنت مدرس لـ اللغتين، على مدار عشرين سنة.
طيب، لو بـ نتكلم عن قواعد اللغة، بـ اعتبار إنها دراسة «واقع» اللغة، فـ إحنا لازم ندرسها لغة لغة، مع ملاحظة إنه اللغات دى متغيرة مع الزمن، يبقى أنا كدا، لازم أدرس لغة القاهرة فى ٢٠٢٠، لغة دمشيت فى ١٩٦٠، لغة قبايل أولاد على فى ١٩٣٠، وهكذا وهكذا.
هل دا بـ يحصل؟ طبعًا بـ يحصل، بس مش لـ كل اللغات فى كل الأوقات، هذا النوع من «الدراسة»، له سمتين: الأولى، ما يهمش كل الناس، يعنى مش هـ أدرسه لـ الأطفال فى المدارس، مش هـ أعممه على كل البشر، دا يهم «علماء اللغة»، اللى مفهومهم غير المفهوم السائد عندنا، وهـ أقول لك ليه كمان شوية. المهم، إنه موضوع «متخصص».
السمة التانية لـ هذا النوع من الدراسات والقواعد، إنه انتقائى حسب الاحتياج، إذ إننا مش ممكن أبدًا ندرس كل اللغات فى كل وقت وكل مكان، هـ أستفاد أنا إيه، لما أدرس لغة قرية ميت أبو زلطة، مركز شنشول الحصة؟
ممكن طبعًا يبقى لها بعض فايدة، فى إطار موضوع أكبر، إنما إحنا مش ماشيين نطارد اللغات عشان ندرسها، لكن هذا وضع سائل جدًا، وإحنا عايشين فى «دولة»، كيف تسير الأمور، فى دولة بها عشرات اللغات؟
دا بقى محتاج كلام منفصل، فـ ابقوا معنا

موضوعات متعلقة

عيون الظلام.. كيف تنبأت رواية The Eyes of Darkness بانتشار كورونا

10 آلاف جنيه غرامة تقديم «الشيشة» في مقاهي القاهرة

«الصحة»: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة»: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

«بيتنا اتخرب».. كيف أثر «كورونا» على عمال الحدائق العامة؟

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات التسجيل بشكل كامل

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد
ads

الثقافة

طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق

نادي فصول الكاتب يناقش رواية «كل شيء علي الجبهة الغربية» الخميس

العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»

هيئة الكتاب تصدر أول موسوعة للدراما التلفزيونية