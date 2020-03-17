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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف شرق كندا يدعو للصلاة لإنقاذ العالم من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:07 م
أسقف الكنيسة
أسقف الكنيسة
تريزة شنودة
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دعا الأنبا بولس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشرق كندا، إلى الصلاة لأجل أن يرفع الله وباء كورونا عن العالم.

وأشار نيافته في بيان له، إلى أن الكنيسة تلتزم بتلبية كل احتياجات أعضائها إذا كانت مادية أو روحية على حسب ما يرشدنا به الله وبدون الإخلال بما يراه المجتمع والسلطات المدنية بكندا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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