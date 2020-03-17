لجنة الدواء بالعاشر من رمضان تشيد بقرارات مجلس الوزراء لدعم الصناعة

أشاد الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رئيس لجنة الصحة والدواء بالجمعية، بقرار السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3%.وأضاف حافظ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار مجلس الوزراء اليوم للنهوض ودعم الصناعة من خلال خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع خطوة إيجابية وقوية لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات والقرارات ستساعد في نمو حركة الإنتاج وتخفيف الأعباء على المصنع، بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلي للمنافسة في الأسواق الخارجية.يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وهي خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروشالإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل.