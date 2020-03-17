كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على واحد من الأسئلة الشرعية التى تتبادر الى أذهان بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، وهو "كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟".ومن جانبها تواصلت "الدستور" مع دار الإفتاء وأوضحت الدار فى جوابها على هذا التساؤل أن الأصل أن الميت المسلم يغسل غسلًا شرعيًا ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا إذا ثبت طبيًّا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله؛ لكونه مظنة حصول العدوى، فيلجأ حينئذ إلى التيمم بدلًا من الغسل.وأضافت الدار أنه إن تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن.