طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع صدور الطبعة الثانية من سلسلة «قصة الأشياء» المترجمة، بالتعاون مع دار النشر البريطانية Usborne.وعن تلك السلسلة تقول الدار: تقدم قصص الاختراعات العلمية العظيمة والمجهودات التي بذلها الكثيرون على مر الزمن حتى نستمتع بهذه الأشياء اليوم.والسلسلة عبارة عن كتب علمية مكتوبة بأسلوب قصصي بسيط يسهل فهم تسلسل الأحداث وتطورات كل اختراع وابتكار، إلى جانب رسوم توضيحية ملونة وطريفة في كل صفحة، يناسب الأطفال من 8 إلى 12 سنة.تضم السلسلة قصة الكهرباء المكهربة، قصة القمامة، قصة القطارات، قصة السيارات، قصة السفن، قصة الشيكولاتة، قصة الطيران.