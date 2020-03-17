تنسيقية الأحزاب تناقش قوانين الانتخابات في جلستها الخامسة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى أعضائها الجلسة الخامسة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسيين حول هذه الاستحقاقات الانتخابية، وذلك استمرارًا للقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.واستعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبًا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.وتؤكد مثل هذه الجلسات الدور الهام الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.