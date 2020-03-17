«الإصلاح»: عاشور ورجاله يتعمدون عرقلة إعلان نتيجة انتخابات المحامين

قال المحامي إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن سامح عاشور المرشح الخاسر في الانتخابات لا يريد أن يستسلم ويحاول إفساد العملية الانتخابية.وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر النقابة العامة: حضر مجموعة من البلطجية صباح اليوم، حاولوا إعاقة دخول أوراق الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، وافتعلوا مشكلة كبيرة، إلا أن الأمن تدخل.وتابع: اليوم اكتشفنا من خلال اللجنة المشرفة، إن ما وصل من الإسكندرية هو بطاقات التصويت، وأن أصول محاضر الفرز لم تصل وأن هناك من تابعي سامح عاشور من الإسكندرية وموظف في النقابة هناك اسمه إسلام ياسر، استلم محاضر الفرز لتوصيلها إلى اللجنة.وشدد: اختفى الموظف ومعه الأوراق لتعطيل إعلان النتيجة.. ونناشد النائب العام للتدخل.. حيث إن تم إخفاء محاضر الفرز بشكل متعمد.ونوه: واضح أن هناك محاولة لإفساد العملية الانتخابية برمتها من قبل سامح عاشور، فهو لا يهمه إلا المحافظة على منصبه بأي ثمن.وشدد: سامح عاشور حينما نجح حمدي خليفة في 2009، حاول أن تخسر مصر رئاسة اتحاد المحامين العرب، ونناشد الرئيس السيسي التدخل.وأكمل: المرشح سامح عاشور بعد خسارته يحاول أن يحرق نقابة المحامين ليحمي نفسه من المساءلة الجنائية والقانونية، ولا يصح أن يتحكم متحرش متهم في قضايا في نقابة المحامين.ولفت: نثق بشكل كامل في اللجنة المشرفة على الانتخابات إلا أننا لا نثق في عاشور ورجاله، وهناك العديد من التساؤلات بشأن تأخر وصول احراز اللجان القريبة للتلاعب فيها.واختتم: رجائي عطية فائز بفارق 9 آلاف صوت، وهناك تعمد لتأجيل إعلان النتيجة من قبل سامح عاشور، لتستيف الأوراق والتغطية على جرائمه.