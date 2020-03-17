إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بنادي الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلن إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه سيتم منح كافة العاملين بالمقر الإداري للنادي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر بداية من الغد الأربعاء، تنتهي يوم السبت الموافق 28 مارس 2020، ليكون بداية العمل يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.وكشف نادي المركزي للمحاسبات، أنه بالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبالاطلاع على لائحة النظام الأساسي للنادي المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من الدكتور أمين عام النادي وما تضمنته من مقترحات لجنة الرحلات والأنشطة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع، تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي والتي كان مقررًا لها خلال شهر أبريل 2020، وذلك لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، ومخاطبة الجهة الإدارية بهذا الشأن.كما تقرر تعليق أنشطة الرحلات الداخلية والخارجية التي يقوم بها النادي وذلك لأجل غير مسمى، وإلغاء رحلة النادي لإبراج بورتو بالعين السخنة التي كان مقررًا لها يوم 20-3- 2020، مع رد مقدمات الحجز للحاجزين دون الحاجة إلى طلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفوري بشتى صوره للزميلات والزملاء أعضاء النادي ممن قد يتعرضون لأية كوارث نتيجة سوء الأحوال الجوية أو الصحية وذلك فور إخطار مجلس الإدارة بذلك.