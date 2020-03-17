نادي فصول الكاتب يناقش رواية «كل شيء علي الجبهة الغربية» الخميس

ينظم نادي فصول الكاتب ندوة لمناقشة رواية "كل شئ هادئ على الجبهة الغربية" للكاتب إيريك ماريا ريماك، الخميس المقبل، في تمام السادسة والنصف مساء بمقر النادي.وقال النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السبب الذي جعل الرواية عالمية خالدة، هو أن كاتبها لم ينحز إلى جانب بلده (ألمانيا) فيكتب عن بطولات الجندي الألماني في أثناء الحرب، بل كتب عن الوجه الآخر للحرب التي عاش تجربتها، وذاق مرارتها، فكتب عن بشاعتها والبعد اللا إنساني فيها، وعن التشوهات التي تحدثها في نفس الإنسان.