دينا حايك توجه رسالة شكر للبنانيين بعد التزامهم بالحجر المنزلي

وجهت الفنانة اللبنانية دينا حايك، رسالة شكر خاصة لكل اللبنانيين وذلك بعد التزامهم بحملة "خليك بالبيت"، وتطبيق الحجر المنزلي على أنفسهم.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "كل المحبة والشكر لكل لبناني واعي أثبت إنوا قد المسئولية والتزم بحملة خليك بالبيت قاعد بالبيت كرمالو وكرمال عيلتو وخيو بالوطن، خلينا كلنا نعمل هيك حتى نقطع هالمرحلة الصعبة، نحنا قطعنا بكتير تحديات ونجحنا وأكيد رح ننجح كمان هالمرة الحجر المنزلي واجب وطني".وشارك في حملة "خليك بالبيت"، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من حدة انتشار الفيروس.