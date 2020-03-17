كنائس أمريكا الشمالية تقتصر القداسات على الكهنة بسبب كورونا

أعلن المقر البابوي بأمريكا الشمالية عن اقتصار صلوات القداسات الإلهية على الكهنة وبعض الشمامسة، وذلك للوقاية من فيروس "كورونا".ويطبق هذا القرار على كنائس إيبارشيات نيوريوك ونيو إنجلاند، كما سيتم إلغاء كافة الأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية لمدة أسبوعين.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.